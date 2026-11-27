Publicat 27 nov. 2026, 08:36 Sursă realitatea.net

ANM a actualizat prognoza pentru decembrie 2026. Când se încălzește vremea în România și ce temperaturi sunt anunțate pentru săptămâna Crăciunului?

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ANMvrememeteoRomaniacraciundecembrieprognoza