Cum va fi vremea de Crăciun în România. ANM anunță când se încălzește
Vremea în decembrie / Profimedia
ANM a actualizat prognoza pentru decembrie 2026. Când se încălzește vremea în România și ce temperaturi sunt anunțate pentru săptămâna Crăciunului?
Luna decembrie începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, însă vremea se va schimba treptat pe măsură ce ne apropiem de sărbătorile de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat cea mai nouă prognoză pentru intervalul 30 noiembrie – 28 decembrie 2026, iar estimările arată că temperaturile vor rămâne sub mediile climatologice în prima parte a lunii. În săptămâna Crăciunului, însă, meteorologii anticipează o încălzire a vremii, în special în vestul, nordul și centrul țării.
Potrivit prognozei ANM, începutul lunii decembrie va aduce temperaturi mai mici decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Abaterile termice negative vor fi mai accentuate în sudul și sud-estul României.
Spre mijlocul lunii, vremea va continua să fie mai rece decât în mod obișnuit, însă ultimele estimări indică o schimbare a regimului termic înainte de Crăciun. În perioada 21–28 decembrie, temperaturile ar putea ajunge chiar peste mediile normale în anumite regiuni.
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Prima săptămână a lunii decembrie va fi caracterizată de temperaturi mai scăzute decât cele specifice perioadei în toate regiunile țării.
Potrivit meteorologilor, abaterea termică negativă va fi mai accentuată în extremitatea sudică și sud-estică a României.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea valori în general apropiate de mediile normale pentru acest interval, însă în jumătatea vestică a țării sunt estimate cantități mai reduse.
Astfel, începutul lunii decembrie va aduce o vreme mai rece, fără ca prognoza să indice, la această scară de anticipație, episoade de iarnă severă la nivel național.
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Vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit și în cea de-a doua săptămână a lunii decembrie.
Temperaturile medii vor fi sub valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri negative mai pronunțate în zonele extracarpatice.
În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de mediile climatologice în cea mai mare parte a țării.
Prin urmare, românii vor avea parte în continuare de temperaturi specifice unei perioade reci de iarnă, iar schimbarea semnificativă a regimului termic nu este așteptată înainte de a doua jumătate a lunii.
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În săptămâna premergătoare Crăciunului, temperaturile vor continua să fie mai scăzute decât cele normale în regiunile extracarpatice.
În restul țării, valorile termice se vor apropia de mediile obișnuite pentru această perioadă.
În ceea ce privește precipitațiile, ANM estimează cantități ușor excedentare în regiunile intracarpatice, în timp ce în celelalte zone ale țării acestea se vor situa în apropierea valorilor normale.
Această perioadă ar putea marca o tranziție către un regim termic mai blând, înaintea săptămânii în care sunt sărbătorite Crăciunul și Nașterea Domnului.
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Cea mai interesantă parte a prognozei este cea referitoare la săptămâna 21–28 decembrie, care include prima și a doua zi de Crăciun.
Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, vremea se va încălzi în această perioadă.
Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice intervalului în regiunile vestice, nordice și centrale ale României. În celelalte zone, valorile termice sunt estimate să fie apropiate de mediile climatologice.
În privința precipitațiilor, meteorologii prognozează cantități apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.
Prin urmare, estimările actuale nu indică un episod generalizat de ger în săptămâna Crăciunului. Dimpotrivă, în mai multe regiuni ale țării temperaturile ar putea fi ușor peste normalul perioadei.
Totuși, prognoza pe patru săptămâni nu poate stabili cu precizie dacă vom avea zăpadă în ziua de Crăciun sau care vor fi temperaturile exacte în fiecare localitate. Pentru aceste informații vor fi necesare prognoze actualizate, emise mai aproape de sărbători.
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Chiar dacă temperaturile ar urma să crească în săptămâna Crăciunului, acest lucru nu exclude apariția unor episoade de ninsoare sau a unor perioade cu temperaturi negative.
Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni prezintă mediile temperaturilor și ale precipitațiilor, nu evoluția exactă a vremii de la o zi la alta.
Astfel, nu se poate confirma în acest moment dacă România va avea parte de un Crăciun cu zăpadă în toate regiunile.
Pentru cei care își planifică vacanțele de iarnă sau călătoriile de sărbători, meteorologii recomandă urmărirea prognozelor actualizate, în special în apropierea datei de 25 decembrie.
Cert este că, potrivit celei mai recente estimări ANM, prima parte a lunii decembrie va fi mai rece decât în mod obișnuit, în timp ce săptămâna Crăciunului ar putea aduce temperaturi mai blânde în mare parte din România.
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