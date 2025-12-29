Social· 2 min citire

Crimă cu sânge rece într-un spital din Sibiu! Asistentă medicală, acuzată că a participat la uciderea unei femei pentru moștenire

Crimă cu sânge rece într-un spital din Sibiu! Asistentă medicală, acuzată că a participat la uciderea unei femei pentru moștenire

Crimă cu sânge rece într-un spital din Sibiu! Asistentă medicală, acuzată că a participat la uciderea unei femei pentru moștenire

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 29 dec. 2025, 14:56

Asistentă medicală, acuzată că a participat la uciderea unei femei pentru moștenire

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a declanșat un control amplu la Spitalul Orășenesc Cisnădie, după ce o asistentă medicală care activa în unitatea sanitară a fost reținută și ulterior arestată preventiv într-un dosar de omor de o gravitate extremă.

Potrivit anchetatorilor, asistenta este suspectată că ar fi ajutat o femeie să își ucidă propria mamă, scopul fiind intrarea rapidă în posesia moștenirii. Procurorii susțin că victima, o femeie în vârstă de 59 de ani, ar fi fost sedată inițial cu un medicament extrem de puternic, strecurat în ceai, după care asistenta medicală i-ar fi administrat o injecție cu aceeași substanță. Ulterior, femeia ar fi fost sufocată cu o pernă.

În urma apariției acestui caz șocant, DSP Sibiu s-a autosesizat și, prin Serviciul de Control în Sănătate Publică, a demarat verificări privind modul în care sunt gestionate și manipulate medicamentele cu regim special, în special cele din clasa benzodiazepinelor, în cadrul spitalului.

Ancheta penală arată că faptele s-ar fi petrecut în vara anului trecut. După moartea femeii, fiica acesteia ar fi vândut bunurile victimei și s-ar fi mutat în Dubai. Atât asistenta medicală, cât și femeia acuzată că și-a ucis mama se află în prezent în arest preventiv.

Cazul a provocat un val de reacții și ridică semne serioase de întrebare privind siguranța pacienților și controlul medicamentelor în unitățile sanitare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

spitalcrimaSibiuasistenta

Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe