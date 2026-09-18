Ce spune Nicușor Dan despre clasa românească închisă în Ucraina. Zelenski: „Nu se poate închide nicio instituție”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că Ministerul Afacerilor Externe a deschis o investigație în cazul clasei I cu predare în limba română din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, închisă la doar câteva zile după începerea cursurilor.
Șeful statului a precizat că autoritățile române colaborează cu Ambasada Ucrainei la București pentru clarificarea situației. În același timp, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că școlile românești din Ucraina nu vor fi închise.
MAE verifică situația de la Orlivka
Nicușor Dan a declarat că situația clasei cu predare în limba română din Orlivka face obiectul unei anchete desfășurate de MAE român, în colaborare cu reprezentanții diplomatici ucraineni.
Președintele a precizat că România și Ucraina au înregistrat, în ultima perioadă, progrese în ceea ce privește situația minorității române, inclusiv prin reluarea comisiei bilaterale pentru minorități și reacordarea burselor pentru elevii români din Ucraina.
Clasa I din Orlivka fusese deschisă la 1 septembrie, după demersuri ale Consulatului General al României la Odesa, însă a fost închisă patru zile mai târziu. MAE a anunțat că o echipă consulară va merge din nou la fața locului pentru discuții cu autoritățile și comunitatea locală.
Zelenski spune că școlile românești nu vor fi închise
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut existența unor cazuri izolate în care școli cu predare în limbile minorităților au fost închise, dar a spus că astfel de situații au fost oprite.
Zelenski a afirmat că, pe perioada războiului, nu poate fi închisă nicio instituție de învățământ și a cerut ca orice problemă de acest tip să fie transmisă imediat autorităților ucrainene pentru a putea fi soluționată.
„Dacă există aspecte problematice sau dețineți informații în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtășiți imediat cu noi”, a transmis liderul de la Kiev, potrivit declarațiilor relatate de autoritățile române.
Ucraina susține că respectă drepturile minorităților
Anterior, Ambasada Ucrainei la București anunțase că autoritățile de la Kiev verifică toate circumstanțele cazului de la Orlivka. Reprezentanții ambasadei au respins acuzațiile potrivit cărora situația ar reflecta politica generală a Ucrainei față de minoritățile naționale.
Ambasada a precizat că Ucraina își menține angajamentele internaționale privind drepturile minorităților, inclusiv dreptul la educație în limba maternă. Potrivit reprezentanților diplomatici ucraineni, numai în regiunea Cernăuți funcționează 63 de instituții de învățământ cu predare în limba română.
România cere clarificări
MAE a transmis că urmărește respectarea drepturilor comunității românești din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în procesul de aderare a Kievului la Uniunea Europeană.
Ministerul consideră educația în limba română o temă constantă în dialogul bilateral cu Ucraina și spune că va continua demersurile pentru clarificarea situației de la Orlivka.
Rezultatele verificărilor urmează să stabilească motivele pentru care clasa a fost închisă și dacă aceasta poate să își reia activitatea.s