Kaja Kallas avertizează Europa: „2030 este prea târziu”. Apel pentru accelerarea pregătirii militare

Publicat 11 sept. 2026, 16:24 Actualizat 11 sept. 2026, 16:25

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, avertizează că Europa nu își permite să aștepte până în 2030 pentru a-și atinge obiectivele de pregătire militară.

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