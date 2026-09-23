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Captură uriașă de droguri în Dolj. Cetățean bulgar reținut de autorități

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 23 sept. 2026, 14:17

Polițiștii au descoperit cantități mari de cocaină și canabis ascunse într-un compartiment secret construit în portbagajul autoturismului suspectului.

Polițiștii de frontieră și ofițerii de combatere a criminalității organizate din județul Dolj au realizat o captură impresionantă de substanțe interzise în urma unui control asupra unui autoturism. La volanul mașinii se afla un cetățean bulgar, care intenționa să tranziteze teritoriul României, având asupra sa o cantitate uriașă de stupefiante destinate pieței negre din Europa.

Ascunzătoarea ingenioasă din portbagaj

În timpul verificărilor amănunțite efectuate asupra vehiculului, forțele de ordine au depistat o modificare suspectă la nivelul portbagajului. Acolo a fost identificat un compartiment special amenajat, perfect ascuns privirilor, în care traficantul transporta nu mai puțin de trei kilograme de cocaină, un drog de mare risc, alături de unsprezece kilograme de canabis.

Valoarea pe piață a acestor droguri este una considerabilă, iar modul de disimulare indică o pregătire minuțioasă și posibila apartenență la o rețea internațională bine organizată. În urma descoperirii, substanțele au fost confiscate de anchetatori pentru a fi expertizate, iar bărbatul a fost imediat reținut, urmând să răspundă penal pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri.

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