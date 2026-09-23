Advertising
Social· 1 min citire
Captură uriașă de droguri în Dolj. Cetățean bulgar reținut de autorități
FOTO: Arhivă
Polițiștii au descoperit cantități mari de cocaină și canabis ascunse într-un compartiment secret construit în portbagajul autoturismului suspectului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:45Emmanuel Macron, despre arcul monumental pe care Trump îl vrea la Washington: „Arcul de Triumf va rămâne Arcul de Triumf”
- 15:32Noi percheziții într-un dosar de pornografie infantilă în care este vizat Cristian Pomohaci
- 15:15Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile în România. Ce joburi caută angajatorii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News