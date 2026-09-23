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Peste 1.600 de misiuni de urgență gestionate de salvatorii IGSU în ultimele 24 de ore
FOTO: Arhivă
Pompierii militari și echipajele SMURD au intervenit în ultimele 24 de ore la peste 1.600 de evenimente, stingând numeroase incendii și acordând asistență medicală.
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