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A gonit cu 247 km/h pe A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu. Șoferul a rămas fără permis
Poliție
Publicat22 sept. 2026, 16:44
Actualizat22 sept. 2026, 16:48
Un șofer de 25 de ani a fost prins de polițiști circulând cu 247 km/h pe Autostrada A3, pe tronsonul Câmpia Turzii-Nădășelu. Limita maximă admisă pe acel sector este de 130 km/h, astfel că viteza înregistrată de radar depășea limita legală cu 117 km/h.
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