Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după opt ani. Eliminarea de la US Open i-a prăbușit clasamentul

Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP după mai bine de opt ani, după eliminarea din primul tur de la US Open 2026.
Fostul lider mondial a coborât șapte poziții, de pe locul 5 pe locul 12, în clasamentul publicat după ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sârbul nu mai fusese în afara primilor zece jucători ai lumii din iulie 2018.
Djokovic a coborât pe locul 12
Eliminarea de la New York a avut consecințe importante pentru poziția lui Djokovic în clasamentul ATP. Sârbul are acum 2.980 de puncte și ocupă locul 12, după ce înainte de US Open se afla pe poziția a cincea.
Novak Djokovic, în vârstă de 39 de ani, a fost învins în primul tur de argentinianul Mariano Navone, într-un meci de cinci seturi care a durat patru ore și 36 de minute.
Primul tur, pentru prima dată la US Open
Navone s-a impus cu 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1, iar Djokovic a părăsit competiția după un singur meci.
În timpul partidei, sârbul a acuzat probleme fizice și a spus după meci că s-a simțit foarte rău pe teren. Djokovic a menționat că s-a confruntat cu probleme similare în mai multe partide disputate în acest sezon.
Niciun jucător din „Big Three” în Top 10
Coborârea lui Djokovic produce și o schimbare simbolică în tenisul mondial. Pentru prima dată din octombrie 2002, niciunul dintre jucătorii care au format „Big Three” – Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic – nu mai figurează în Top 10 ATP.
Federer s-a retras în 2022, iar Nadal și-a încheiat cariera la finalul sezonului 2024. Djokovic era ultimul reprezentant al generației care a dominat clasamentul mondial timp de peste două decenii.
Sinner rămâne lider
Jannik Sinner ocupă în continuare prima poziție în clasamentul ATP, cu 11.500 de puncte. Alexander Zverev este pe locul secund, cu 9.690 de puncte, după ce a câștigat US Open 2026.
Carlos Alcaraz completează podiumul, cu 5.560 de puncte. Americanul Ben Shelton a urcat până pe locul 4, cea mai bună clasare din carieră, după ce a ajuns în finala de la New York.
Top 10 ATP după US Open
Jannik Sinner – 11.500 puncte
Alexander Zverev – 9.690
Carlos Alcaraz – 5.560
Ben Shelton – 4.680
Felix Auger-Aliassime – 3.890
Daniil Medvedev – 3.770
Flavio Cobolli – 3.720
Frances Tiafoe – 3.380
Alex De Minaur – 3.300
Taylor Fritz – 3.175
Novak Djokovic se află pe locul 12, cu 2.980 de puncte.
Un sezon dificil la turneele de Grand Slam
În 2026, Djokovic a ajuns în finala Australian Open, unde a fost învins de Carlos Alcaraz. La Roland Garros s-a oprit în turul al treilea, după înfrângerea în fața lui Joao Fonseca, iar la Wimbledon a ajuns până în semifinale, unde a pierdut în fața lui Jannik Sinner.
Parcursul de la US Open a fost cel mai scurt dintre cele patru turnee majore ale sezonului, cu eliminarea încă din runda inaugurală.