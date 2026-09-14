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Adolescent de 15 ani din Cluj, prins pe o trotinetă pentru care avea nevoie de permis. Tătăl e cercetat de poliție

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 14:32

Vehiculul, care depășea viteza legală, i-a adus probleme atât minorului, cât și tatălui său, care este acum cercetat de polițiști.

Un incident neobișnuit a avut loc pe o stradă intens circulată din centrul orașului Cluj-Napoca, unde un adolescent în vârstă de 15 ani a fost oprit de polițiști în trafic. Deși inițial părea că băiatul se plimbă cu o simplă trotinetă electrică, agenții au constatat în timpul verificărilor că vehiculul avea de fapt caracteristici tehnice specifice unui moped.

Consecințe grave pentru o plimbare

Trotineta pe care o conducea minorul era dotată cu un motor mult mai puternic și putea atinge o viteză de peste 25 de km/oră. Conform legislației rutiere, pentru a circula pe drumurile publice cu un astfel de vehicul, tânărul ar fi trebuit să dețină un permis de conducere de cel puțin categoria AM, iar trotineta să fie obligatoriu înmatriculată. Având doar 15 ani, minorul se afla în imposibilitatea de a obține permisul, deoarece vârsta minimă prevăzută de lege este de 16 ani.

Din primele informații ale anchetatorilor, s-a stabilit că băiatul primise vehiculul chiar de la tatăl său, pentru a se plimba prin oraș. În consecință, adolescentul s-a ales cu dosar penal, dar problemele nu se opresc aici. Oamenii legii l-au pus sub acuzare și pe tatăl acestuia pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere, infracțiune pentru care adultul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 1 și 5 ani.

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