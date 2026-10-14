Bărbat din Craiova, prins băut la volan și fără permis. Alcoolemia a ajuns la 3,35 g/l în sânge

Un bărbat de 44 de ani din Craiova a fost reținut după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului. Analizele au indicat 3,35 g/l alcool în sânge.
Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului și fără permis de conducere. Analizele de laborator au indicat o alcoolemie de 3,35 grame de alcool pur la litrul de sânge, iar testarea inițială cu etilotestul arătase 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova, incidentul a avut loc în seara zilei de 9 octombrie, în jurul orei 20:12, pe strada Bătrânilor din municipiu.
Șoferul a fost depistat pe o stradă din Craiova
Polițiștii au oprit autoturismul pentru verificări după ce au observat că șoferul emana halenă alcoolică. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost transportat ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Rezultatele analizelor de laborator au indicat o valoare de 3,35 g/l alcool pur în sânge.
Verificările efectuate de oamenii legii au scos la iveală și faptul că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Bărbatul din Craiova a fost reținut pentru 24 de ore
După administrarea probatoriului, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
Potrivit autorităților, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.
Cercetări pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului
Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului competent, urmând ca autoritățile judiciare să stabilească măsurile legale care se impun în acest caz.