Cercetători de la Universitatea din Copenhaga au identificat o asociere între consumul regulat de cafea și activitatea crescută a colonului, precum și modificări în microbiomul intestinal.
Un studiu coordonat de cercetători de la Universitatea din Copenhaga a arătat că adulții care consumă frecvent cafea au un pH mai scăzut în intestinul subțire și o diversitate mai mare a bacteriilor intestinale comparativ cu cei care o beau mai rar. În același grup, un consum mai ridicat de cafea a fost asociat și cu un număr mai mare de contracții ale colonului.
Investigația, publicată în revista Gut Microbiology, a avut caracter observațional, iar autorii subliniază că nu pot stabili dacă băutura este cauza directă a diferențelor măsurate. Studiul a inclus 61 de adulți sănătoși care și-au notat alimentația timp de opt zile.
Pentru evaluarea consumului de cafea, cercetătorii au utilizat markeri din urină. Grupul consumatorilor frecvenți a fost format din persoanele care au băut între una și cinci cești în cel puțin patru dintre cele opt zile de monitorizare. Pentru măsurătorile digestive, voluntarii au înghițit o capsulă electronică fără fir, capabilă să înregistreze pH-ul, temperatura și variațiile de presiune pe parcursul tranzitului prin tubul digestiv.
Implicații pentru sănătatea digestivă
Contracțiile colonului au rolul de a deplasa conținutul intestinal. Cercetătorii intenționează să afle dacă asocierea observată are relevanță clinică pentru persoanele care suferă de tranzit neregulat sau constipație, deși studiul curent nu a testat cafeaua ca tratament pentru aceste afecțiuni.
Rezultatele se aliniază cu alte cercetări recente. Un studiu publicat în 2024 în Nature Microbiology, care a analizat datele de alimentație ale peste 22.000 de persoane din Statele Unite și Regatul Unit, a identificat o asociere între consumul de cafea și o prezență mai abundentă a bacteriei Lawsonibacter asaccharolyticus.