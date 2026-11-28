Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 nov. 2026, 16:16

Alarmă la o bază militară din Marea Britanie! Armata americană a intervenit după ce șase drone suspecte au survolat baza. Cu toate detaliile vine chiar acum Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă.

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