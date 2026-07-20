Advertising
Social· 1 min citire
Agenția de Cadastru, blocată de peste patru zile de hackeri. Toate sistemele informatice rămân nefuncționale
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 10:56
SursăRealitatea PLUS
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne în continuare blocată în urma atacului cibernetic care a afectat infrastructura instituției.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:33Vânătorii de munte intervin în sprijinul cetățenilor din Bușteni afectați de fenomenele meteorologice extreme
- 10:49Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană
- 10:4131 de localități și municipiul București, afectate de furtuni. Aproximativ 100 de mașini au fost avariate. Bilanțul IGSU -FOTO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News