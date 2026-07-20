Noua lege a salarizării: angajații din administrație amenință cu grevă generală: „Vom bloca toată țara!”

Publicat 20 iul. 2026, 11:12 Actualizat 20 iul. 2026, 11:50 Sursă Realitatea PLUS

Noua lege a salarizării ar putea aduce pierderi de câteva sute de lei pentru angajații din administrația publică, avertizează Pompiliu Buzduga, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. Acesta susține că cele mai mari efecte vor fi resimțite, în cele din urmă, de cetățeni, iar dacă propunerile sindicatelor nu vor fi incluse în forma finală a legii, angajații din sistem sunt pregătiți să declanșeze o grevă generală la nivel național, conform Realitatea PLUS.

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