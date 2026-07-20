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Economie· 2 min citire
Restricții de trafic pe A0-A2 spre Constanța: breteaua directă va fi închisă timp de trei zile
Autostrada Soarelui
Publicat20 iul. 2026, 15:14
SursăRealitatea.net
Șoferii care pleacă spre litoral trebuie să se pregătească pentru restricții importante în zona Nodului Rutier A0/A2. Breteaua directă către Constanța va fi închisă complet timp de trei zile, iar traficul va fi deviat pe o rută alternativă stabilită de autorități.
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