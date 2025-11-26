Uniunea Europeană este pregătită să prezinte un text juridic pentru utilizarea activelor înghețate ale Rusiei

Uniunea Europeană este pregătită să prezinte un text juridic pentru utilizarea activelor ruse înghețate pentru Ucraina, a declarat miercuri, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
În cadrul dezbaterii privind noul plan de pace pentru Ucraina, introdus de urgenţă pe ordinea de zi a sesiunii din septembrie, preşedinta CE a prezentat cinci priorităţi pentru Uniunea Europeană şi Kiev.
„Principala prioritate este că orice acord trebuie să aducă o pace durabilă şi justă şi să asigure securitatea pentru Ucraina şi Europa”, a spus von der Leyen.
„Ucraina nu poate accepta o limitare a forţelor sale armate” şi aceasta are nevoie de garanţii de securitate pe termen lung, a adăugat ea.
A doua prioritate trebuie să fie suveranitatea Ucrainei.
„Suveranitatea înseamnă că poţi să-ţi alegi viitorul. Ucraina a ales un destin european care a adus deja o integrare parţială în piaţa unică. Viitorul Ucrainei este în UE, este un element de bază al cadrului de garanţii de securitate”, a subliniat Von der Leyen.
UE și NATO, implicate în procesul de pace
A treia prioritate ar trebui să fie asigurarea nevoilor financiare ale Ucrainei.
„La ultimul Consiliul European ne-am angajat să asigurăm nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027. Următorul pas este prezentarea unui text juridic privind utilizarea activelor îngheţate ale Rusiei. Nu-mi pot imagina un scenariu în care doar contribuabilii europeni să plătească factura. Orice decizie va respecta legislaţia internaţională”, a spus şefa executivului UE.
În al patrulea rând, a arătat ea, „indiferent cum va arăta tratatul de pace, o mare parte va depinde de UE şi de NATO”. Prin urmare, o pace durabilă nu poate fi realizată fără implicarea celor două blocuri.
„Cea din urmă prioritate este una care nu poate fi dată uitării, este vorba despre returnarea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. 10.000 de băieţi şi fetiţe a căror soartă este necunoscută, care sunt ţinuţi în Rusia„, a mai afirmat Ursula von der Leyen.