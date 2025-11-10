Un europarlamentar AUR îl face praf pe Drulă: „Frica de pierderea osciorului”. Acuzații de șantaj pe tema metroului de Otopeni

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl atacă dur pe Cătălin Drulă, după ce acesta a vorbit despre lucrările la metroul spre Otopeni
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îl atacă dur pe Cătălin Drulă, după ce acesta a vorbit despre lucrările la metroul spre Otopeni. Piperea spune că atitudinea lui Drulă arată „frica de pierderea osciorului” și că este un fel de șantaj la adresa votanților.
„Este o reacție pavloviană a celor care îi votează de regulă, frica de pierdere a osciorului din care să se poată alimenta”, a declarat Piperea, luni, la Realitatea PLUS.
Avocatul a vorbit și despre situația gravă de la compania de metrou. Potrivit lui, Metrorex este în pericol de insolvență din cauza contractului cu francezii de la Alstom.
„Problema de la Metrorex nu este doar una acută, este una cronicizată. De 4-5 ani de zile Metrorex este sub capitalul minim din punctul de vedere al pierderilor. Pierderile sunt atât de mari încât au depășit capitalul propriu, este în zona de capital negativ”, a explicat Gheorghe Piperea.
Acesta a venit și cu o soluție de urgență. El cere ca Metrorex să fie mutată de la Ministerul Transporturilor direct la Primăria Capitalei.
„Din punctul meu de vedere, Metrorex, care este absolut strategic pentru București, ar trebui să treacă de urgență la PMB de la Ministerul Transporturilor. Iar Primăria București să aducă cei 3-400 de milioane de lei necesari pentru a întregi capitalul social”, a spus europarlamentarul.
În acest fel, susține Piperea, s-ar putea găsi soluții pentru a scăpa de contractele de mentenanță cu Alstom. Despre firma franceză, avocatul a aruncat o acuzație gravă: „Se ține scai cu cei de la Alstom, care ghici ce!? Nu sunt doar francezi, ci sunt în insolvență la ei acasă de vreo 10 ani de zile”.
Gheorghe Piperea l-a ironizat apoi pe Cătălin Drulă, numindu-l „omul onest”.
„Acest gen de discuții aș vrea să le aud din partea acestor tipi care se dau foarte onești, nu-i așa? Domnul Drulă e omul onest, nu? Cel care continuă administrația onestă a domnului Nicușor Dan”, a continuat Piperea.
Atacul s-a mutat apoi spre primarul general, despre care Piperea a spus că „s-a manifestat prin lipsa aproape totală de atitudine. Se închidea în dulap, nu eu am spus chestiunea asta, a spus-o Ghinea”.
Europarlamentarul AUR l-a mai acuzat pe Nicușor Dan că a refuzat mult timp să aprobe construcția unui spital de oncologie.
„Și a doua chestiune onestă a fost, de exemplu, să refuze autorizația de construcție pentru un spital contra cancerului, nu știu câtă vreme, până când i s-a pus în vedere că este în neregulă ce face. Și în campania electorală a catadixit să dea autorizația de construcție pentru acel spital. Este mai mult decât jenant”, a încheiat Piperea.
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