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Actualitate· 1 min citire
Sorin Grindeanu: Cred că Ilie Bolojan ar trebui să-și dea demisia AZI, după scorul zdrobitor împotriva sa
Sorin Grindeanu
Liderul PSD Sorin Grindeanu consideră că Ilie Bolojan nu mai poate amâna retragerea din funcția de premier, după scorul covârșitor cu care a trecut moțiunea de cenzură care îl viza. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
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