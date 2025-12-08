Advertising
Politica· 1 min citire
„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională
„Singura salvare a țării”. Planul AUR pentru dărâmarea Guvernului: Alegeri anticipate sau un executiv de uniune națională
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a anunțat care sunt planurile formațiunii politice în plină criză guvernamentală
Citește și
- 13:43Ramona Lovin (deputat AUR):„Dezastru consular sub Oana Țoiu: suspendări totale în Danemarca și Elveția, întârzieri prelungite în restul lumii”
- 12:51Încăpățânarea lui Bolojan costă România 64 de milioane de euro pe zi. Pierderile din interimat se apropie de 5 miliarde
- 12:50 Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament
- 11:49Miercuri, ora 20:55. Sorin Grindeanu, în direct în platou, la Culisele Statului Paralel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News