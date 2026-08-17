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Ședință de urgență la Senat, se cere comisie de anchetă după întâlnirea Bolojan–Tănăsescu

Plenul Senatului

Plenul Senatului

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat17 aug. 2026, 13:20
SursăRealitatea Plus

Biroul Permanent al Senatului se reunește la această oră pentru a discuta înființarea unei comisii de anchetă după întâlnirea controversată dintre premierul demis Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Într-o acțiune fără precedent, președinții instanțelor din întreaga țară, CSM și Înalta Curte cer explicații și lămuriri privind această întâlnire.

45 de semnături sunt necesare pentru a fi înființată o astfel de comisie, ca mai apoi să fie votată în cadrul Biroului Permanent și să se constituie un plen extraordinar în care să se stabilească mandatul acesteia, potrivit Realitatea Plus.

Comisia ar urma să ceară informații și să stabilească ce s-a întâmplat în cadrul controversatei întâlniri dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în biroul președintelui Senatului, Mircea Bîrdean, însă în absența acestuia.

Controversata întâlnire a stârnit deja o furtună atât în mediile justiției, cât și în politică. Asociațiile magistraților și Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut lămuriri de urgență, pentru că este pusă la îndoială credibilitatea CCR și a deciziilor luate de aceasta.

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