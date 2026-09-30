Anca Alexandrescu, după arestarea lui Călin Georgescu: „Nu am văzut dovezi care să justifice o astfel de măsură”

Jurnalista Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a reacționat după arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar de înșelăciune. Într-o postare pe Facebook, realizatoarea TV susține că probele prezentate până acum nu ar justifica o asemenea măsură și se întreabă, retoric, "de ce acum și de ce așa"?
Jurnalista Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a transmis un mesaj în care subliniază importanța respectării prezumției de nevinovăție și ridică o serie de întrebări legate de probele prezentate în dosar și de momentul în care a fost dispusă măsura.
Orice om se bucură de prezumția de nevinovăție. Așa cum am mai spus deja, ceea ce am văzut eu ca «probe» în dosar, depuse de avocatul reclamantului, nu justifică o astfel de măsură. Din acest motiv, am refuzat să public acele capturi de mesaje, pentru că scoaterea lor dintr-un context (pe care nu-l știm) poate să pară altceva decât este, a afirmat Anca Alexandrescu.
Jurnalista susține că nici documentele prezentate de procurori nu ar conține elemente care să demonstreze legătura directă dintre sumele investigate și fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Călin Georgescu, prima noapte în Arestul Central. Fostul candidat la prezidențiale va sta după gratii 30 de zile
Nici măcar în referatul procurorilor nu am regăsit vreo dovadă care să indice că vreun euro din cei 1,1 milioane ar fi ajuns la Călin Georgescu. Desigur, rămâne întrebarea de ce acum și de ce așa, când plângerea este foarte veche, a mai transmis aceasta.
Declarațiile vin în contextul în care autoritățile continuă ancheta în dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a petrecut prima noapte în Arestul Central din Capitală, după ce a fost trimis în spatele gratiilor pe 30 de zile, într-un dosar de înșelăciune. Sute de oameni s-au mobilizat după decizia instanței și cer eliberarea lui Călin Georgescu. În același dosar, și omul de afaceri Ionel Rusen a primit tot 30 de zile de arest preventiv.
Călin Georgescu, arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București -VIDEO