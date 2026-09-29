Nicușor Dan, mesaj înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: partidele trebuie să ajungă la un acord

Președintele Nicușor Dan a cerut partidelor parlamentare să negocieze o soluție pentru încheierea crizei politice, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Președintele Nicușor Dan a cerut partidelor parlamentare să negocieze o soluție pentru încheierea crizei politice, înaintea votului de învestitură pentru Guvernul propus de Siegfried Mureșan.
Șeful statului a spus că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și a respins scenariul alegerilor anticipate, argumentând că acesta ar prelungi perioada de incertitudine.
Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat la New York, în contextul în care Cabinetul Mureșan urma să fie supus votului Parlamentului.
Președintele nu vrea alegeri anticipate
Nicușor Dan a fost întrebat ce ar face dacă Executivul condus de Siegfried Mureșan nu ar obține numărul necesar de voturi pentru învestitură și dacă ar lua în calcul dizolvarea Parlamentului.
Președintele a spus că nu își dorește un astfel de scenariu și a cerut formațiunilor politice să poarte negocieri.
Potrivit șefului statului, alegerile anticipate ar însemna prelungirea perioadei de incertitudine, iar soluția pentru actualul blocaj trebuie găsită printr-un acord între partidele parlamentare.
Mesaj către partidele parlamentare
Nicușor Dan a insistat asupra necesității dialogului politic și a spus că, în ultimele luni, acesta nu a fost suficient. Președintele a afirmat că politicienii trebuie să țină cont de ceea ce așteaptă alegătorii și să găsească o variantă care să permită depășirea crizei.
„Cred că e momentul să închidem criza asta”, a declarat Nicușor Dan.
Ce spune despre Guvernul Mureșan
Șeful statului a evitat să intre într-un scenariu privind o eventuală nouă nominalizare pentru funcția de premier.
Nicușor Dan a precizat că, în această etapă, atenția trebuie să rămână asupra mandatului primit de Siegfried Mureșan și asupra negocierilor necesare pentru formarea Guvernului.
Președintele a spus că speră ca premierul desemnat să reușească să formeze Executivul, dar a subliniat că acest lucru presupune disponibilitate la negociere din partea formațiunilor politice.
Ce se întâmplă dacă Guvernul nu trece
Întrebat în ce condiții ar putea fi declanșate alegeri anticipate și câte desemnări ar mai putea face, Nicușor Dan nu a prezentat un calendar concret.
El a preferat să insiste asupra necesității unui acord politic și a menționat că România se află într-o perioadă de incertitudine care trebuie depășită.
Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înaintea votului parlamentar asupra Cabinetului Mureșan, într-un moment în care formarea unei majorități pentru susținerea Guvernului era încă în negociere.
Președintele, despre direcția noului Guvern
Nicușor Dan a vorbit și despre prioritățile pe care le urmărește în cazul formării unui nou Executiv. Președintele a indicat menținerea direcției prooccidentale și respectarea traiectoriei de deficit drept elemente importante ale viitoarei guvernări.
El a precizat că este interesat în special de persoanele care ar urma să ocupe portofoliile Apărării și Afacerilor Externe.
România cere suplimentarea prezenței militare americane
În cadrul aceluiași interviu, Nicușor Dan a vorbit și despre solicitarea României privind creșterea prezenței militare americane pe teritoriul țării.
Președintele a spus că administrația SUA analizează în prezent modul în care trupele americane vor fi distribuite în Europa și că România a transmis răspunsurile la întrebările tehnice primite din partea autorităților americane.
Nicușor Dan a precizat că România s-a oferit inclusiv să contribuie la costurile operațiunilor, iar discuțiile oficiale continuă.