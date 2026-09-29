Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan pică la vot? Abrudean: Președintele trebuie să țină cont de majorități

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți, la Parlament, că alegerile anticipate nu trebuie eliminate din scenariu în cazul în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu primește votul de învestitură.
El susține că, într-o asemenea situație, președintele Nicușor Dan va trebui să analizeze configurația politică și posibilitatea formării unei noi majorități.
Votul asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului Mureșan este programat miercuri, în plenul Parlamentului. Potrivit declarațiilor publice ale parlamentarilor, Cabinetul nu ar avea în acest moment suficiente voturi pentru a fi învestit.
Abrudean: Alegerile anticipate nu trebuie excluse
Mircea Abrudean a fost întrebat ce ar trebui să facă președintele în cazul respingerii Guvernului Mureșan: să dizolve Parlamentul sau să desemneze un alt candidat pentru funcția de premier.
Președintele Senatului a afirmat că șeful statului trebuie să țină cont de realitățile parlamentare și de eventualele majorități care ar putea susține un nou Executiv.
Abrudean consideră că, dacă Guvernul nu trece de vot și nu se conturează o majoritate capabilă să formeze un alt Cabinet, alegerile anticipate pot reprezenta una dintre variantele prevăzute de procedura constituțională. Decizia finală îi aparține însă președintelui României.
PNL nu exclude sesizarea CCR
Liberalul a precizat că nu a participat la o discuție în conducerea PNL privind o eventuală sesizare a Curții Constituționale în cazul în care Guvernul este respins, iar președintele nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate.
Abrudean nu a exclus însă un asemenea demers. El a menționat că președintele Senatului sau un ministru poate sesiza Curtea Constituțională într-un posibil conflict juridic de natură constituțională.
Anterior, deputatul PNL Alexandru Muraru afirmase că liberalii analizează această posibilitate.
Ce se întâmplă dacă Guvernul este respins
Potrivit lui Abrudean, rezultatul votului de miercuri va clarifica următorii pași. Dacă Executivul propus de Siegfried Mureșan primește votul Parlamentului, procedura de învestire poate continua.
În cazul unui vot negativ, președintele ar trebui să decidă între o nouă nominalizare pentru funcția de premier și continuarea procedurii care poate conduce la alegeri anticipate, în condițiile prevăzute de Constituție.
Abrudean susține că, în acest moment, declarațiile publice nu indică existența unei majorități clare pentru formarea unui alt Guvern.
Abrudean, despre o posibilă majoritate PSD-AUR
Întrebat despre posibilitatea formării unei majorități parlamentare PSD-AUR, președintele Senatului a evitat să tragă o concluzie înaintea votului.
El a argumentat că declarațiile politice nu reprezintă automat și rezultatul unui vot în plen și a amintit că cele două formațiuni au colaborat punctual în Parlament, fără ca acest lucru să însemne neapărat existența unei alianțe pentru formarea Guvernului.
Abrudean a precizat că situația va putea fi evaluată concret după votul asupra Cabinetului Mureșan.
Liberalii nu dau un număr sigur de voturi
Președintele Senatului nu a dorit să avanseze un număr exact de parlamentari care ar urma să voteze pentru Guvernul Mureșan.
El a explicat că estimările făcute pe baza discuțiilor politice pot diferi considerabil de rezultatul efectiv din Parlament și că numărătoarea relevantă va fi cea din momentul votului.
Guvernul propus de Siegfried Mureșan are 16 ministere și trei vicepremieri, iar lista Cabinetului a fost depusă la Parlament de PNL, USR și UDMR.
Votul de învestitură este programat miercuri, iar rezultatul va stabili dacă actuala formulă politică poate forma Guvernul sau dacă procedura pentru desemnarea unui nou Executiv intră într-o nouă etapă.