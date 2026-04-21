Raed Arafat, după audierea la Parchetul Militar: „Este o campanie de discreditare”.

Șeful DSU susține că „adevărul va prevala”.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat public în contextul anchetei penale în care este vizat, după ce a fost audiat la Parchetul Militar.

Reacția lui Raed Arafat în urma anchetei:

Potrivit surselor Realitatea PLUS, acesta este cercetat într-un dosar care vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a achiziționat un elicopter, existând suspiciuni legate de neplata TVA în valoare de aproximativ un milion de euro. Ancheta ar avea legătură cu perioada în care Ministerul Afacerilor Interne era condus de Carmen Dan, iar procurorul de caz ar instrumenta și o altă investigație care vizează activitatea din cadrul DSU.

Arafat: „Nu există elemente concrete care să indice fapte penale”

În acest context, Raed Arafat susține că este dispus să coopereze cu autoritățile, dar contestă lipsa unor probe clare în ceea ce îl privește.

„În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației.” Declarația vine în condițiile în care numele său a fost asociat public cu ancheta, deși, potrivit acestuia, nu există dovezi care să susțină acuzațiile.

Critici privind amploarea investigației

Arafat afirmă că extinderea anchetei asupra sa ridică semne de întrebare și sugerează că demersurile ar fi disproporționate.

„Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor.”

Acesta susține că implicarea sa în dosar ar fi una artificială.

Acuzații de afectare a reputației

Raed Arafat mai consideră că asocierea numelui său cu ancheta ar avea efecte negative asupra imaginii sale publice.

„În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct.”

Mai mult, Arafat vorbește despre o posibilă campanie de discreditare. În declarația sa, acesta sugerează că ancheta ar avea și o componentă personală.

„În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică.”

Potrivit acestuia, consecințele pot depăși cazul personal. Arafat mai avertizează că astfel de situații pot afecta percepția publică asupra instituțiilor de intervenție.

Raed Arafat: „Adevărul va prevala”

„Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență. Într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor.”

În final, acesta spune că are încredere că situația va fi clarificată corect.

„Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate.”