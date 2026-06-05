Luis Lazarus cere resetarea scenei politice și organizarea de alegeri anticipate

Sursă: realitatea.net

Luis Lazarus susține că singura soluție pentru scoaterea țării din criză este organizarea urgentă de alegeri anticipate și lansează un atac dur la adresa politicienilor și le cere să plece de la cârma țării.

"Eu rămân la ideea mea, anume că România trebuie să treacă urgent prin alegere anticipate. Și dacă spun treaba asta, o spun cu toată responsabilitatea.

Și nu mă interesează că, de pildă, Partidul Dreptate și Frăție, pe care îl conduc eu, nu apare în sondaje. Asta înseamnă să fii un adevărat patriot. Dar voi vă uitați în Parlamentul ăla, acolo, în fiecare secundă, câte procente ați mai pierdut. De proști ce sunteți! Pentru că n-ați avut o strategie, n-ați avut un program. L-ați susținut pe acest <<bolovan>> și, în final, unde a dus? A dus la o criză fără precedent în țară, o criză economică, o criză de strategie, o criză a reformelor, o criză de toate felurile.

În aceste condiții, ce vă așteptați voi? Vă așteptați să vă pupe poporul, să vă pupe lumea? Nu mă! Voi ar trebui să aveți responsabilitatea necesară și să renunțați fix în acest moment la mandate, să provocați alegeri anticipate.

Da mai plecați, mă, odată acasă! Nu vă mai săturați odată cât ați furat în România asta? Cât ați amanetat-o? Cât ați împrumutat și unde ați adus-o? Chiar nu v-ați săturat? Să fie, domne, alegeri corecte și oneste și să nu mai intervină nici vreun președinte, să nu mai intervină nici Ursula, nici Comisia Europeană, nici Europa. Dar nu ne-am luat, domne, dreptul de a spune nu, până la urmă", a declarat Lazarus.