PSD ARE ”PLANUL B” DACĂ PREMIERUL ILIE BOLOJAN NU PRELUNGEȘTE PLAFONAREA PREȚURILOR LA ALIMENTELE DE BAZĂ
PSD ARE ”PLANUL B” DACĂ PREMIERUL ILIE BOLOJAN NU PRELUNGEȘTE PLAFONAREA PREȚURILOR LA ALIMENTELE DE BAZĂ
Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a anunțat marți că PSD are pregătit un „plan B” în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va prelungi măsura de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de bază
Deputatul social-democrat Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a anunțat marți că PSD are pregătit un „plan B” în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va prelungi măsura de plafonare a adaosurilor comerciale la alimentele de bază.
Budăi a subliniat că plafonarea reprezintă o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor la cele 17 produse esențiale și că eliminarea acesteia ar duce la scumpiri și la sărăcirea cetățenilor cu venituri mici, în timp ce ar crește profiturile marilor lanțuri de magazine.
El a criticat partidele PNL și USR, cerându-le să explice alegătorilor de ce ar susține creșterea prețurilor și sugerând că ar exista înțelegeri cu marii retaileri.
„PSD nu va permite acest lucru! Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea”, a transmis Marius Budăi într-o postare publicată pe Facebook.
Sursa: Realitatea Din PSD
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