Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan: Liberalii m-au sunat, nu eu pe ei
Lia Olguța Vasilescu reacționează dur după ce Ilie Bolojan a acuzat-o că încearcă să sune și să influențeze deputații PNL. Primarul Craiovei a respins acuzațiile și a publicat pe Facebook o dovadă conform căreia, de fapt, cei din PNL încearcă să o contacteze pe aceasta.
Lia Olguța Vasilescu susține că ea a fost contactată de liberali și ironizează întreaga situație. Aceasta se întreabă și dacă PNL a început să decidă cu cine pot vorbi sau nu la telefon liberalii.
Primarul Craiovei spune că „din nou, e ca la Radio Erevan”. Replica vine pe fondul tensiunilor politice dintre cele două partide, după decizia liberalilor de a intra în opoziție și după acuzațiile lansate de Ilie Bolojan privind presupuse încercări de racolare în interiorul PNL.
