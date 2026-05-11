Moment tensionat la Summitul NATO de la București! Nicușor Dan a refuzat o întâlnire cu liderul Finlandei

Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice, organizat miercuri la Palatul Cotroceni, aduce la București lideri importanți din NATO și UE, însă evenimentul este deja umbrit de un episod neașteptat din culisele diplomației românești.

Președintele Nicușor Dan ar fi refuzat o întâlnire bilaterală cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, chiar dacă discuția fusese propusă de partea finlandeză. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, motivul invocat ar fi fost lipsa timpului în programul extrem de încărcat al summitului.

În schimb, șeful statului român va avea o întâlnire oficială cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va ajunge la București încă de marți seară pentru participarea la reuniunea de la Cotroceni.

La summit sunt așteptați secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și mai mulți șefi de stat, premieri și miniștri ai Apărării din țările membre. Statele Unite vor fi reprezentate de subsecretarul de stat Thomas G. DiNanno, după ce fostul președinte american Donald Trump a refuzat invitația.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la summit alături de soția sa, Olena Zelenska, care va avea un program separat împreună cu partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Formatul B9 a fost creat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea Crimeei de către Rusia. Grupul reunește statele NATO de pe flancul estic, România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania, la care se adaugă și țările nordice.