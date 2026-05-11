Câine salvat din lac în Parcul Tineretului, după un presupus act de cruzime / VIDEO
FOTO: Arhivă
Polițiștii din București au deschis un dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să își înece câinele în lacul din Parcul Tineretului.
Animalul, un pui de Malinois de șapte luni, ar fi fost aruncat în apă de proprietar și împiedicat să iasă, potrivit martorilor și informațiilor transmise de autorități.
Persoanele aflate în zonă au intervenit și au scos câinele din lac, acesta fiind vizibil epuizat.
Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a venit un echipaj al Secției 14 Poliție, care l-a sancționat contravențional pe bărbat.
Ulterior, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au mers la domiciliul proprietarului și au început verificările.
Câinele a fost preluat de ASPA București și transportat la adăpostul din Mihăilești, unde urmează să fie evaluat medical. După incident, pe rețelele sociale au apărut și alte acuzații privind posibile agresiuni anterioare asupra animalului. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:50 - Bărbat în stare critică după o cădere de la etajul patru
- 09:07 - Hantavirus la granița României. Ucraina înregistrează anual zeci de cazuri
- 09:00 - Noi controverse în procesul asasinării lui Adrian Kreiner. Cine este omul care ar fi oferit pontul pentru spargere
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News