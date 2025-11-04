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Politica· 1 min citire
GUVERNUL TAIE 12.000 DE POSTURI DIN ADMINISTRAȚIE. COALIȚIA A AJUNS LA ACORD DUPĂ LUNI DE TENSIUNI
GUVERNUL TAIE 12.000 DE POSTURI DIN ADMINISTRAȚIE. COALIȚIA A AJUNS LA ACORD DUPĂ LUNI DE TENSIUNI
După luni de dispute între partidele din coaliție, guvernanții au ajuns marți la un acord privind pachetul de reforme în administrație.
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