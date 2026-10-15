George Simion, numit ”omul docil” din umbra lui Florian Coldea. Legăturile cu Generalul Negru și conexiunile cu sistemul. Reacția liderului AUR: atacuri în rafală

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 oct. 2026, 17:25

Noi detalii ies la iveală cu privire la legăturile dintre Florian Coldea și George Simion. Surse Realitatea PLUS susțin că soția fostului general SRI ar fi verișoara partenerei lui Titus Păunescu, secretar general al AUR. Mai mult, potrivit acelorași surse, apropiați ai fostului general ar fi fost infiltrați în interiorul partidului, cu presupusa colaborare a unui George Simion ”docil” în raport cu Florian Coldea. Realitatea PLUS l-a contactat pe liderul AUR, care a negat vehement acuzațiile și a lansat, la rândul său, atacuri în rafală, fără a răspunde punctual întrebărilor. De asemenea, au fost solicitate puncte de vedere din partea lui Florian și Dorina Coldea, însă, până la momentul publicării acestei știri, nu a fost primit niciun răspuns. Celelalte persoane menționate în material nu au putut fi contactate.

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