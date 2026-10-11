Fostul șef al serviciilor secrete germane, implicat într-o firmă din Dolj alături de un fost secretar de stat din MApN

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 15:22

Fostul director al serviciului german de informații externe BND, August Hanning, a intrat în asociere cu Andrei Ignat, fost secretar de stat din MApN, într-o firmă de consultanță în apărare din România, în aprilie 2026.

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