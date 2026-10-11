Fostul șef al serviciilor secrete germane, implicat într-o firmă din Dolj alături de un fost secretar de stat din MApN

Fostul director al serviciului german de informații externe BND, August Hanning, a intrat în asociere cu Andrei Ignat, fost secretar de stat din MApN, într-o firmă de consultanță în apărare din România, în aprilie 2026.
Asocierea a avut loc cu câteva luni înainte ca oficialul german să fie arestat sub suspiciunea de înaltă trădare. Independent News transmite că cei doi au devenit acționari ai societății RV & RV Construct SRL, ulterior redenumită IDA International Defence Advisory SRL, cu sediul în județul Dolj.
Compania avea ca obiect de activitate consultanța în domeniul apărării. În aprilie 2026, structura acționariatului a fost modificată, iar părțile sociale au fost distribuite între patru persoane: Andrei Ignat deținea 40% din capitalul social, în timp ce Petru Rus, Manfred Georg Eduard Gustav Osterwald și August Hanning aveau câte 20% fiecare.
Andrei Ignat a fost administratorul societății. Anterior, acesta a ocupat funcția de șef al Departamentului pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu rang de secretar de stat, în perioada mai 2018 – iunie 2019.
La 6 octombrie 2026, August Hanning a fost arestat în Germania. El este suspectat că ar fi obținut bani pentru transmiterea unor informații clasificate către un stat din spațiul ex-sovietic. Presa internațională a menționat Azerbaidjanul, însă acuzațiile rămân subiect al anchetei judiciare aflate în desfășurare.
Contactat de Independent News, Andrei Ignat a confirmat asocierea cu fostul oficial german și a declarat că scopul era dezvoltarea unei activități de consultanță în domeniul apărării. Fostul secretar de stat a susținut că a rămas acționar aproximativ o lună și s-a retras deoarece nu s-a ajuns la un acord privind colaborarea.
Ignat a afirmat, de asemenea, că nu cunoștea presupusele probleme în care ar fi fost implicat Hanning și că experiența profesională a acestuia îi inspira respect. La întrebarea dacă firma avea legături cu interesele comerciale ale grupului german Rheinmetall în România sau cu proiectele finanțate prin programul european SAFE, acesta nu a confirmat și nici nu a infirmat o asemenea legătură.
Numele lui Andrei Ignat a apărut în trecut în relatări de presă privind achizițiile militare din România, inclusiv procedura pentru construirea a patru corvete multifuncționale. În ianuarie 2019, acesta a sesizat Parchetul Militar, invocând suspiciuni de ilegalitate în desfășurarea licitației, iar în iunie 2019 a fost eliberat din funcție.
Până în prezent, informațiile disponibile nu stabilesc că societatea ar fi obținut contracte prin programul SAFE sau că ar fi intervenit ilegal în procedurile de achiziții publice. Asocierea a avut loc într-o perioadă în care România purta discuții privind proiectele de apărare destinate finanțării prin programul european SAFE.