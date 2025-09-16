EDUARD HELLVIG, DESPRE DRONA RUSEASCĂ: „BÂLBÂIALA DE LA BIROUL CU STEAGURI ARATĂ SLĂBICIUNE POLITICĂ”
EDUARD HELLVIG, DESPRE DRONA RUSEASCĂ: „BÂLBÂIALA DE LA BIROUL CU STEAGURI ARATĂ SLĂBICIUNE POLITICĂ”
Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, a comentat incidentul legat de drona rusească intrată pe teritoriul României, într-o postare plină de metafore pe X.
Fostul director al SRI, Eduard Hellvig, a comentat incidentul legat de drona rusească intrată pe teritoriul României, într-o postare plină de metafore pe X. El a lăudat reacția militarilor, dar a criticat modul în care a comunicat Ministerul Apărării, considerând că lipsa de asumare politică este cea mai mare vulnerabilitate.
„O dronă somnambulă ne-a vizitat dinspre dormitorul golanilor… am îndreptat-o ușurel către mai departe”, a scris Hellvig, subliniind că piloții de vânătoare au acționat profesionist și legal.
În schimb, fostul șef al SRI a acuzat că „bâlbâiala de la biroul cu steaguri” a transmis slăbiciune. În opinia sa, în loc de o reacție hotărâtă și asumată, ministerul „a povestit alambicat de pe Pământ ce s-a întâmplat pe cerul patriei”, lăsând impresia de ezitare.
Hellvig a explicat că incidentul nu vizează doar zona militară, ci lovește direct în credibilitatea politică a celor care au sprijinit Ucraina în ultimii ani. „Erodează baza bunei credințe și strecoară un sentiment de îndoială: este oare politicul la aceiași parametri de pricepere cu militarii din subordine?”, a avertizat el.
Sursa: Newsinn
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