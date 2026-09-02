Consultări la AEP cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare pe tema legii partidelor

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) are consultări, miercuri, cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare cu privire la proiectul legii partidelor politice.
Potrivit AEP, în cadrul întâlnirii, reprezentanții partidelor politice neparlamentare vor avea ocazia să își prezinte observațiile, propunerile și punctele de vedere referitoare la proiectul legii partidelor politice, precum și aspectele specifice activității formațiunilor politice neparlamentare.
'Prin această întâlnire, Autoritatea Electorală Permanentă își propune să asigure un cadru de consultare directă și deschisă și cu partidele politice neparlamentare, în vederea unei mai bune fundamentări a proiectului de lege. Proiectul de act normativ a fost publicat pe 21 august și poate fi consultat pe site-ul AEP - www.roaep.ro, la secțiunea Legislație electorală - Transparență decizională', preciza AEP într-un comunicat de presă.
La sfârșitul lunii august, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a avut o întâlnire și cu reprezentanții partidelor politice parlamentare - PSD, PNL, USR, POT, UDMR, SOS, AUR, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale și ai Grupului Uniți pentru România -, context în care a fost prezentat proiectul de lege privind partidele politice.
Discuțiile au vizat principalele modificări propuse pentru actualizarea cadrului legislativ aplicabil partidelor politice, cu accent pe clarificarea regulilor privind înființarea, organizarea și funcționarea partidelor, evidența acestora, finanțarea și regimul sancțiunilor, preciza AEP.
Un capitol important al dezbaterii l-a reprezentat clarificarea condițiilor privind dobândirea și menținerea personalității juridice, inclusiv regulile referitoare la structura internă, organele de conducere și patrimoniul partidelor.
Au fost analizate, de asemenea, pragurile privind înființarea și reînregistrarea formațiunilor politice, precum și necesitatea unor proceduri mai clare și mai predictibile.
Participanții au abordat și tema finanțării partidelor și a fundațiilor politice, inclusiv utilizarea subvențiilor, transparența finanțării și regimul patrimoniului, precizează sursa citată.