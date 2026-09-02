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Vremea se schimbă radical, ploi și vijelii după valul de caniculă

Zilele caniculare vor alterna cu cele ploioase

Zilele caniculare vor alterna cu cele ploioase

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat2 sept. 2026, 08:50
SursăRealitatea.net

După valul de caniculă, vremea se răcește și sunt anunțate ploi în mai multe județe din țară. Prognoza completă pentru perioada următoare a fost prezentată de meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Huștiu.

Chiar dacă temperaturile au mai scăzut față de primele zile ale săptămânii, ele vor rămâne și astăzi peste 30°C în Câmpia de Vest și Câmpia Română, cu maxime de 34–35°C în vestul și sudul Olteniei, unde și gradul de disconfort termic va depăși pragul de 80 de unități.

Pe de altă parte, pe parcursul zilei de astăzi se va manifesta și instabilitate atmosferică în Moldova, nordul Munteniei și în zona montană, unde sunt așteptate averse și chiar precipitații mai consistente, de 15–20 l/mp.

Deși fenomenele de instabilitate vor apărea și spre finalul săptămânii, vremea va rămâne călduroasă, iar temperaturile vor depăși 30°C. Chiar dacă vor mai fi ploi izolate, acestea vor fi puține și de scurtă durată.

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