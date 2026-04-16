Călin Matieș (deputat AUR): „INS arată cu date că prețurile au crescut, doar ministrul Barbu vede scăderi ale prețurilor cu 33%”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 apr. 2026, 17:57

Deputatul AUR Călin Matieș îl acuză pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, că falsifică realitatea economică și ignoră datele oficiale ale INS. Parlamentarul atrage atenția că în timp ce românii resimt scumpiri masive la alimente, membrii guvernului vorbesc despre ieftiniri inexistente și ascund dependența tot mai mare de importuri.

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