Călin Georgescu se prezintă la IPJ Buftea pentru semnarea controlului judiciar

Călin Georgescu ajunge la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar la o zi după ce a fost în fața magistraților de la Curtea de Apel în procesul care joacă un rol crucial. În perioada următoare urmează termene importante în instanță. La fel ca și în alte zile oamenii se mobilizează în număr mare pentru a fi alături la semnarea controlului judiciar.
UPDATE 10:29 - „E un mare efort să venim de la Iași, dar suntem alături el. Nădăjduim în bunul Dumnezeu că poporul român va primi ceea ce merită. Sunt mulți oameni care se strâng aici la instantă, suntem uniți toți românii. Îi aștept pe toți românii aici”, a declarat o suveranistă care a venit de la Iași ca să îl susțină pe Călin Georgescu.
UPDATE 10:00 - Zeci de oameni au venit să îl susțină pe Călin Georgescu, care este așteptat să vină la secția de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
"Am venit în primul rând pentru noi, pentru copiii noștri. Pentru că indiferența naște monștri, iar acei monștri sunt în fruntea țării,iar dl Georgescu este cărat și suntem alături de dânsul. Trebuie doar să ne trezim, să ne ridicăm din canapelele noastre și să ne luptăm pentru copiii noștri și pentru viitorul țării noastre", a transmis o româncă.
"Călin Georgescu este președinte", scandează oamenii.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Călin Georgescu va ajunge astăzi, la orele prânzului, la secția de Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar în cadrul acestei măsuri preventive care a fost dispusă încă de la începutul acestui an în primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.
Această judecare a măsurii preventive - dacă se prelungește sau nu - a fost dispusă de judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 și în aceste momente a fost depusă o contestație încă de săptămâna trecută, ce va fi judecată cel mai probabil săptămâna aceasta.