15 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român

Statul român, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a lansat o nouă licitație publică pentru 15 autoturisme de lux confiscate într-un dosar instrumentat de DIICOT. Vehiculele, evaluate la peste 1,3 milioane de euro, includ modele Porsche, Mercedes și autovehicule de lux, și sunt vândute online prin platforma instituției.

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