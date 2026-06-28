ANM, noi date despre caniculă: cât vor mai dura temperaturile extreme în România

Publicat 28 iun. 2026, 18:42 Sursă Realitatea PLUS

Valul de căldură extremă s-a instalat în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu și portocaliu de caniculă, care aduc temperaturi sufocante și nopți tropicale. Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a explicat, la Realitatea PLUS, care sunt cele mai afecate zone și cât mai durează avertizările meteo.

Distribuie articolul