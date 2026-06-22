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Guvernul Veștea ar putea intra luni în linie dreaptă: miniștrii audiați, iar Parlamentul ar putea da votul final

Adrian Veștea, premierul desemnat

Adrian Veștea, premierul desemnat

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 07:40
Sursărealitatea.net

Astăzi s-ar putea da votul final pentru instalarea noului guvern! Potrivit surselor Realitatea, miniștrii din Guvernul Veștea ar urma să fie audiați în această dimineață în comisiile de specialitate, iar apoi, în cursul zilei să se dea votul de încredere în Parlament.

Totul după ce ieri premierul desemnat Adrian Veștea a depus fizic lista cu miniștrii și planul de guvernare la Senat și Camera Deputaților.

Cele mai multe portofolii ar urma să ajungă la PSD. 233 de voturi sunt necesare pentru ca guvernul condus de Adrian Veștea să fie învestit. După aceea jurământul va fi depus la Palatul Cotroceni și va avea prima ședință la palatul Victoria a noului executiv. Între timp se pun la punct ultimele strategii și decizii pe scena politică.

Cine sunt miniștrii propuși de Adrian Veștea

  • Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

  • Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

  • Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

  • Diana Morar – vicepremier (independent)

  • Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

  • Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

  • Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

  • Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

  • Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

  • Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

  • Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

  • Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

  • Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

  • Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

  • Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

  • Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

  • Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

  • Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

  • Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

  • Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

  • Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

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