Studiu: 42% dintre români economisesc pe termen lung

Potrivit unui studiu realizat de cercetători academici, doar 42% dintre românii din populația generală economisesc pentru obiective pe termen lung. La participanții programului Banometru, această proporție este de 66%.
Investigația „Banometru - 10 ani. În papucii tăi financiari” a fost realizată de Claudia Petrescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, și Raluca Șandru, cadru didactic la Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai. La studiu a contribuit și Silvia Mișu, director pentru dezvoltare și inovare la AEVR.
Cercetarea utilizează indicatori și repere metodologice OECD/INFE și compară trei grupuri distincte: persoanele care au beneficiat de programul Banometru cu cel puțin 12 luni în urmă, participanții aflați la momentul intrării în program și un grup de control din populația generală, reprezentativ pe gen, vârstă și regiuni, format din persoane care nu au participat la programe de educație financiară.
Diferențe între participanți și populația generală
Datele arată că 42% dintre românii din rândul populației generale economisesc pentru obiective pe termen lung. În cazul participanților la Banometru, această cifră este de 66%, față de 42% înregistrat la momentul intrării în program.
Aproape jumătate dintre foștii participanți declară că au rezerve financiare suficiente pentru cel puțin trei luni, comparativ cu un sfert dintre aceștia înainte de a accesa serviciile. De asemenea, 62% dintre cei care au participat la Banometru spun că le rămân bani disponibili la finalul lunii, față de 56% în rândul populației generale și 47% dintre participanți la momentul înscrierii.
Program gratuit susținut de ING
Banometru a fost lansat acum zece ani pentru a sprijini persoanele aflate în dificultăți financiare. Programul include sesiuni de coaching individual, educație financiară, instrumente practice și suport comunitar. Implicarea ING face ca serviciile să fie gratuite pentru toți participanții.
Începând din 2016, inițiativa a furnizat 15.569 de ore de coaching financiar. Pentru 70% dintre beneficiari, aceasta a reprezentat primul contact cu educația financiară.
Timpul necesar pentru schimbări financiare
Specialiștii subliniază că îmbunătățirea sănătății financiare necesită timp și susținere continuă. Pe lângă informații, este nevoie de soluții concrete adaptate fiecărei situații, astfel încât obiceiurile bune să se mențină pe termen lung.
Un exemplu prezentat în studiu este cel al Andreei, care a apelat la specialiștii Banometru într-un moment în care se simțea copleșită de nesiguranță financiară și lipsa de control asupra datoriilor și plăților lunare.
După participare, ea a reușit să își creeze un job part-time în pilates, care îi aduce venituri mai mari decât se aștepta. Acest venit suplimentar i-a oferit libertate financiară și a facilitat închiderea datoriilor.
Din punct de vedere emoțional, ea se simte „mai puternică, mai împăcată și mai optimistă” în legătură cu viitorul financiar.