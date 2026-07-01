Zelenski anunță o nouă lovitură în inima Rusiei: rafinărie atacată la peste 1.300 de kilometri de front

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 iul. 2026, 15:34

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria de petrol din orașul Ufa, aflată la peste 1.300 de kilometri de linia frontului. Potrivit liderului de la Kiev, atacul face parte din strategia Ucrainei de a viza infrastructura esențială din interiorul teritoriului rus.

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