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Actualitate· 1 min citire
Zelenski anunță o nouă lovitură în inima Rusiei: rafinărie atacată la peste 1.300 de kilometri de front
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că forțele ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria de petrol din orașul Ufa, aflată la peste 1.300 de kilometri de linia frontului. Potrivit liderului de la Kiev, atacul face parte din strategia Ucrainei de a viza infrastructura esențială din interiorul teritoriului rus.
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