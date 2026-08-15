Reacția CCR în scandalul momentului. Simina Tănăsescu neagă discuții cu Bolojan despre dosare, nu și întâlnirea cu premierul demis

Publicat 15 aug. 2026, 15:00 Actualizat 15 aug. 2026, 15:01 Sursă Realitatea.Net

Reacție oficială de la Curtea Constituțională a României, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public privind o întâlnire neanunțată între președinta instituției și Ilie Bolojan. Simina Tănăsescu neagă categoric orice speculație și dă asigurări că dosarele aflate pe rol sunt analizate exclusiv în cadru legal.

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