Weekend cu vreme rece, vânt și precipitații abundente

Sursă: realitatea.net

Cum va fi vremea în București.

După câteva zile de primăvară autentică, vremea se schimbă radical și revenim la temperaturi și fenomene specifice mai degrabă sfârșitului de iarnă. În exclusivitate la Realitatea Plus, Florinela Georgescu, director ANM, a detaliat prognoza pentru weekend și pentru săptămâna viitoare: „Ne așteaptă un weekend ploios și friguroș, iar vremea până la Paște va rămâne instabilă.”În acest final de săptămână, vremea se va schimba semnificativ.

„Vorbim despre o schimbare destul de pronunțată, cu precipitații în mare parte a țării și vreme vântoasă, cel puțin astăzi și mâine”, a declarat pentru televiziunea noastră Florinela Georgescu, director ANM. Pentru astăzi este în vigoare un cod galben, iar un alt cod galben de precipitații vizează județele Olt, Gorj și Dolj, până la miezul nopții.„Ne așteptăm să se acumuleze între 20 și 30 de litri pe metrul pătrat, iar în zona de munte a Carpaților Meridionali, la peste 1700 de metri, va ninge viscolit”, a precizat Georgescu.Fenomenele severe vor continua până duminică dimineață. „Estimăm că cantitățile de apă acumulate pot depăși 50–60 de litri pe metrul pătrat. Vor fi precipitații de lapoviță și ninsoare, asociate cu intensificări ale vântului”, a mai spus directorul ANM.Temperaturile vor scădea, cu maxime de cel mult 10–11 grade. În nord‑vest și la București, vremea va fi vântoasă și cu precipitații, iar până sâmbătă dimineață cantitatea de apă ar putea fi importantă.„Este de așteptat ca până la Paște vremea să fie schimbătoare. Săptămâna viitoare va aduce alternanțe între zile mai plăcute și altele cu precipitații, iar în zonele mai înalte chiar lapoviță și ninsori”, a conchis Florinela Georgescu.

