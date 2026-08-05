Vești proaste pentru „Generalul Negru”. Procesul lui Florian Coldea poate începe. Curtea de Apel validează ancheta DNA

Publicat 5 aug. 2026, 18:40 Actualizat 5 aug. 2026, 19:54 Sursă Realitatea.Net

Procesul în care este implicat fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, poate începe. Curtea de Apel București a confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, respingând excepțiile ridicate în dosarul de corupție în care mai sunt trimiși în judecată avocatul Doru Trăilă, Dan Victor Tocaci și fostul general SRI Dumitru Dumbravă, decedat ulterior trimiterii în judecată.

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