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Trenurile care îi scot din sărite pe români. Călătorii reclamă aglomerația și condițiile insuportabile

Tren

Tren

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 20:49

Mii de navetiști continuă să călătorească zilnic în condiții dificile pe unele rute feroviare din România. Vagoane supraaglomerate, temperaturi ridicate și întârzieri repetate fac parte din realitatea cu care se confruntă pasagerii, în special în perioadele de caniculă.

Pe ruta București – Titu – Pitești, călătorii spun că trenurile circulă uneori cu viteze de aproximativ 35 km/h din cauza restricțiilor de pe infrastructură. În plus, schimbarea garniturilor cu unele mai mici decât cele pentru care au fost vândute biletele lasă mulți pasageri fără locuri, fiind nevoiți să călătorească în picioare.

În interiorul vagoanelor, temperaturile ajung la peste 30 de grade Celsius, iar lipsa ventilației transformă călătoria într-o experiență greu de suportat. Unii pasageri spun că s-au confruntat de-a lungul timpului și cu defecțiuni ale trenurilor sau întârzieri de câteva ore.

Reprezentanții CFR Călători au explicat că anumite garnituri folosite pe rutele regionale nu sunt echipate cu instalații moderne de climatizare, iar viteza redusă este cauzată de lucrările și restricțiile existente pe calea ferată.

Problemele infrastructurii feroviare continuă să afecteze durata călătoriilor și confortul pasagerilor, în timp ce modernizarea rețelei și introducerea unor trenuri noi avansează într-un ritm mai lent decât cel așteptat.

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