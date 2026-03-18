Un doljean condamnat pentru trafic de droguri, prins în Italia după ce a fugit distrugând brățara de monitorizare

Un bărbat de 32 de ani din județul Dolj, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc și căutat internațional, a fost prins în Bologna, Italia, în urma unei operațiuni coordonate între autoritățile române și cele italiene.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, bărbatul se afla sub control judiciar într-un dosar privind infracțiunea de trafic de persoane. La 11 februarie 2026, acesta a distrus brățara electronică de monitorizare și a dispărut.

„În fapt, la data de 11 februarie 2026, tânărul, aflat sub control judiciar într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, monitorizat electronic, a distrus brăţara de monitorizare şi a fugit într-o direcţie necunoscută. În acest caz, a fost solicitată înlocuirea măsurii controlului judiciar cu arestarea preventivă, măsură aprobată de instanţa de judecată”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Condamnat la trei ani și patru luni de închisoare

Pe 20 februarie, Tribunalul Dolj a emis mandatul de executare a pedepsei, după ce bărbatul fusese condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc, faptă comisă în 2022.

Capturat în Bologna, în urma cooperării internaționale

Prinderea acestuia a fost posibilă datorită schimbului de informații dintre Biroul Sirene al Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – IGPR și Biroul Sirene Italia.

Operațiunea din Bologna a fost organizată de Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Italia, împreună cu Comandamentul Provincial al Carabinierilor – Unitatea Operațională, cu sprijinul informativ al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj. Acțiunea s-a încheiat cu arestarea bărbatului urmărit internațional.