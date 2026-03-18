Trei agenți de pază dintr-un centru comercial din Craiova, reținuți după ce au agresat un adolescent de 16 ani

Trei agenți de securitate ai unui centru comercial din Craiova au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru purtare abuzivă după ce ar fi agresat fizic un adolescent de 16 ani care ar fi refuzat să părăsească incinta clădirii.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, cei trei bărbați, cu vârste între 55 și 64 de ani, se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu în momentul incidentului.

„Din cercetările efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că în seara zilei de 16 martie, în calitate de agenţi de securitate aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu într-un centru comercial din municipiul Craiova, ar fi agresat fizic un adolescent de 16 ani, din Craiova, care ar fi refuzat să părăsească incinta centrului”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Polițiștii au precizat că adolescentul a refuzat să solicite un ordin de protecție provizoriu.

Agenții vor fi prezentați procurorilor

Cei trei agenți de pază urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.