Tânăr din Dolj, urmărit de Poliția italiană pentru proxenetism, prins la Craiova

Un tânăr de 26 de ani din Dolj, urmărit internațional de autoritățile italiene pentru proxenetism, a fost prins de polițiști la Craiova.
Un tânăr de 26 de ani, din județul Dolj, urmărit internațional de autoritățile din Italia într-un dosar de proxenetism, a fost depistat de polițiști la Craiova.
Bărbatul era căutat de autoritățile italiene, care au emis pe numele său un mandat european de arestare, în vederea extrădării. Tânărul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism pe teritoriul Italiei.
Tânărul a fost prins de polițiștii din Dolj
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au reușit să îl depisteze pe tânărul de 26 de ani. Acesta este originar din comuna Cerăt, județul Dolj.
După identificare, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Procurorii au dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 de ore.
Urmează decizia Curții de Apel Craiova
Tânărul urmează să fie prezentat Curții de Apel Craiova, instanța competentă să decidă asupra măsurii preventive în cadrul procedurii privind mandatul european de arestare.
Autoritățile judiciare italiene solicită extrădarea acestuia pentru a răspunde acuzațiilor formulate în Italia.
Cazul este instrumentat în cadrul procedurilor judiciare europene privind persoanele urmărite internațional, iar decizia privind predarea către autoritățile italiene va aparține instanței competente.
Tânăr urmărit internațional, prins în Dolj
Acțiunea polițiștilor doljeni face parte din activitățile desfășurate pentru identificarea și depistarea persoanelor urmărite la nivel internațional.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.