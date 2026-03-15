Studenții români au ieșit în stradă. Noul ministrul al Educației a coborât să îi întâmpine, dar promisiunile au fost puține

Nemulțumirile acumulate de studenții români față de reducerile bugetare din educație au ajuns sâmbătă seara în stradă. Piața Victoriei din București a devenit scena principală a unui protest care s-a replicat simultan în mai multe orașe din țară, iar surpriza serii a fost apariția noului ministru al Educației, Mihai Dimian, direct în mijlocul manifestanților, prima sa prezență publică de la preluarea portofoliului.

„Manifest pentru Educație", de la București până la Cluj și Timișoara

Acțiunea de protest, desfășurată sub titulatura „Manifest pentru Educație", nu s-a limitat la Capitală. Studenți din Galați, Timișoara, Cluj-Napoca și Târgu Mureș au ieșit și ei în stradă, transmițând același mesaj către autoritățile de la București: bugetul alocat Ministerului Educației pentru anul 2026 este inacceptabil. Potrivit calculelor efectuate până în prezent, ministerul urmează să funcționeze cu nu mai puțin de 3 miliarde de lei mai puțin față de anul anterior, o reducere pe care studenții o resping categoric.

Ce îi supără cel mai tare pe studenți

Lista de nemulțumiri pe care protestatarii o adresează guvernanților este una concretă și detaliată. În fruntea revendicărilor se află limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar, care în noua formulă se aplică exclusiv pe ruta dintre domiciliu și centrul universitar, eliminând orice altă destinație din această facilitate.

O altă măsură contestată este reducerea cu 50% a fondului de burse, care afectează direct veniturile lunare ale unui număr semnificativ de studenți. La aceasta se adaugă eliminarea posibilității ca studenții înmatriculați pe locuri cu taxă să beneficieze de burse, o schimbare care exclude o categorie întreagă de beneficiari din sistem. Nu în ultimul rând, studenții contestă și decizia de a finanța bursele exclusiv pe perioada activităților didactice, renunțând la practica anterioară prin care acestea erau acordate pe întregul an calendaristic.

Ministrul Dimian, față în față cu protestatarii

Prezența ministrului Mihai Dimian în Piața Victoriei a reprezentat momentul central al serii. Oficialul a ales să iasă direct în fața studenților și să le vorbească, invocând propria experiență din postura de rector, perioadă în care s-a confruntat personal cu efectele reducerilor de burse.

„Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obțin proiecte pentru a compensa parțial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universității pentru a compensa parțial aceste pierderi. Îmi doresc un buget mai mare acordat studenților. În același timp, îmi doresc o schimbare de mentalitate, iar măsurile pe care le-am implementat din venituri proprii au fost pentru a implica studenții în activități de voluntariat și activității extracuriculare, pentru mentorarea studenților de anul I, pentru reducerea abandonului universități, spre exemplu", a spus noul ministru al Educației

Întâlnire cu ministrul, fără rezultate concrete

Apariția lui Dimian în stradă nu a fost prima interacțiune dintre minister și protestatari. Studenții avuseseră anterior o întâlnire oficială cu noul ministru al Educației, însă discuțiile nu s-au soldat cu angajamente ferme din partea autorităților. Lipsa promisiunilor concrete a consolidat decizia studenților de a continua acțiunile de protest și în perioada următoare.